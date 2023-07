Brockengarten-Chef Dr. Karste in den Ruhestand verabschiedet

Umweltminister Prof. Dr. Armin Willingmann (links) überreicht in seiner Funktion als stellvertretender Ministerpräsident die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt an den langjährigen Leiter des Brockengartens des Nationalparks Harz, Dr. Gunter Karste.

Umweltminister Prof. Dr. Armin Willingmann hat am Freitag, 30 Juni, in seiner Funktion als stellvertretender Ministerpräsident in Wernigerode die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt an den langjährigen Leiter des Brockengartens des Nationalparks Harz, Dr. Gunter Karste, überreicht. Der 67-Jährige hatte Sachsen-Anhalts einzigen alpinen Garten nach Abzug des sowjetischen Militärs von der Brockenkuppe seit April 1990 unter Mithilfe der Botanischen Gärten in Halle (Saale) und Göttingen neu aufgebaut und rund 32 Jahre lang geleitet.

Staudengarten von internationalem Ruf

Heute ist der 1890 von der Uni Göttingen gegründete Brockengarten ein alpiner Staudengarten von internationalem Ruf; er beherbergt aktuell rund 1.500 Pflanzenarten.

Seinem unermüdlichen Einsatz und Geschick haben wir die Renaturierung der Brockenkuppe und die Entwicklung des Brockengartens nach der Wende zu verdanken. Prof. Dr. Armin Willingmann, Umweltminister und stellvertretender Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt

Willingmann sagte: „Zum Brocken haben viele Menschen in ganz Deutschland eine emotionale Beziehung. Für manche war und ist Norddeutschlands höchster Gipfel ein Sehnsuchtsort; dazu haben auch die Jahrzehnte militärischer Sperrung beigetragen. Für Gunter Kaste stand und steht dagegen die Pflanzenwelt im Mittelpunkt. Seinem unermüdlichen Einsatz und Geschick haben wir die Renaturierung der Brockenkuppe und die Entwicklung des Brockengartens nach der Wende zu verdanken.“

Dabei sei die dienstliche Tätigkeit oftmals eng mit der ehrenamtlichen verknüpft gewesen. „Mit Unterstützung des Nationalparks und vieler Mitstreiter ist es dem promovierten Biologen gelungen, wertvolle Entwicklungsräume für die Brockennatur zurückzugewinnen und die Brockenkuppe für zahlreiche Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis zu entwickeln. Das ist aller Ehren wert und wird mit der Ehrennadel auch durch das Land gewürdigt“, unterstrich der Minister.

Dr. Karste wurde am Freitag im Kreis von Kolleginnen, Kollegen, seiner Familie und zahlreichen Freundinnen und Freunden feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Auch Nationalparkleiter Dr. Roland Pietsch würdigte bei diesem Anlass die besonderen Verdienste von Dr. Karste um den Wiederaufbau des Brockengartens und dessen wissenschaftliche Leistungen.

