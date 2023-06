Warum das Freibad Hattorf für kurze Zeit geschlossen werden muss

Hattorf Die hohen Besucherzahlen in dieser Badesaison führen zu einer Absenkung der Chlor- und pH-Werte. Die Sicherheit der Badegäste geht vor.

Das Freibad in Hattorf muss für kurze Zeiten immer mal wieder wegen Abweichung der vorgeschriebenen Normwerte geschlossen werden. Das dient der Sicherheit der Gäste.

Eine erfrischende Abkühlung im Freibad, das steht bei den momentan hohen Temperaturen hoch im Kurs. So auch im Freibad Hattorf, das sich insbesondere in dieser Saison eines hohen Besucheraufkommens erfreut. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Badegäste könne es allerdings daher leider vorkommen, dass das Bad kurzfristig immer wieder mal für einen kurzen Zeitraum geschlossen werden muss. Das teilt der Samtgemeindebürgermeister, Daniel Kaiser, mit.

Wasserqualität und Aufsichtspflicht müssen gewährleistet sein

Denn die Normwerte für Chlor und PH sinken ab einer zu hohen Personenzahl im Wasser stark ab, sodass eine Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Werte dann nicht mehr ausgeschlossen werden kann. „Infolgedessen könnte die Wasserqualität nicht mehr gewährleistet werden“, so Kaiser. Und außerdem könnte dann auch die Aufsichtspflicht nicht mehr verantwortungsvoll wahrgenommen werden. Daher sei es leider unumgänglich, in diesen Fällen präventiv den Einlass zu begrenzen.

Die Gesundheit und die Sicherheit der Badegäste haben absoluten Vorrang. Samtgemeindebürgermeister, Daniel Kaiser, über die kurzfristigen Schließzeiten im Freibad in Hattorf.

Sobald sich die Situation wieder entspannt hat, werden wieder Personen kontrolliert in das Bad gelassen. Die Samtgemeinde bittet dafür um Verständnis. „Die Gesundheit und die Sicherheit der Badegäste haben absoluten Vorrang“, so Kaiser. Über einen vorübergehenden Einlass-Stopp wird mit einem Aushang am Freibad sowie über den geschalteten Anrufbeantworter, 05584/2104, informiert.

