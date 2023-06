Hattorf Am Oderpark-See in Hattorf am Harz ist es erneut zu einem Feuer gekommen. Die Ursache des Böschungsbrandes ist noch unklar, die Polizei sucht Zeugen.

Die Feuerwehr war in Hattorf am Harz im Einsatz (Symbolbild).

Blaulicht Hattorf Feuer in Hattorf – Bereits der dritte Brand am Oderpark-See

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Sonntag, 25. Juni 2023 gegen 13.30 Uhr in Hattorf im Landkreis Göttingen zu einem Böschungsbrand gekommen. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Betroffen war demnach eine etwa 50 Quadratmeter große Freifläche an der Verlängerung des Elsa-Brandström-Weges nahe des Oderpark-Sees. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Hattorf und Wulften löschten den Brand ab. Wie das Feuer ausbrach, steht noch nicht fest, so die Polizei.

Im Juni 2023 drei Brände im Umfeld des Oderpark-Sees in Hattorf am Harz

Bereits am 9. und am 13. Juni hatte die Feuerwehr zu zwei kleineren Freiflächenbränden im weiteren Umfeld des Oderpark-Sees ausrücken müssen. Auch hier dauern die Ermittlungen zur Brandursache an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter Telefon 05522/508-0 entgegen.

