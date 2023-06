Göttingen: Unbekannte erschießen Pferd auf Koppel bei Roringen

Roringen Der etwa 16 Jahre alte Wallach war wohl nach einem Schuss in den Hals verblutet. Die Polizei Göttingen ermittelt und sucht Zeugen.

Auf einer Pferdekoppel nahe der Ortschaft Roringen im Landkreis Göttingen ist vor rund einer Woche ein Pferd getötet worden. Das meldet die Polizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge verblutete der etwa 16 Jahre alte Wallach nach einem Schuss in den Hals. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Pferd bei Göttingen getötet: Das ist nach ersten Erkenntnissen passiert

Die grausame Tat ereignete sich ersten Ermittlungen zufolge zwischen Samstag- und Sonntagmittag, 17. und 18. Juni 2023, auf einer Weide in der Verlängerung des Venusrings, etwa 300 bis 400 Meter außerhalb der Siedlung. Hier entdeckte die Eigentümerin am Sonntag gegen 12.30 Uhr ihren auf der Seite liegenden, bereits verendeten Wallach und informierte Veterinäramt und Polizei.

Während der ersten Begutachtung fanden sich auf der obenliegenden Körperseite zunächst keine sichtbaren Verletzungen. Als die Behörden den Tierkörper am darauffolgenden Montag wendeten, stieß man im Halsbereich auf eine verdächtig aussehende, kreisrunde Wunde unklaren Ursprungs.

Für genauere Untersuchungen zu deren Entstehung erfolgte am Dienstag dann der Transport des toten Pferdes ins Veterinärinstitut Hannover. Die Mediziner fanden heraus, dass die Verletzung durch einen Schuss verursacht wurde. Sie führte letztlich zum Tod.

Gesicherte Geschossfragmente werden im LKA untersucht

Die bei der Sektion gefundenen Geschossfragmente wurden für die polizeilichen Ermittlungen sichergestellt und zur Bestimmung der verwendeten Waffenart dem Landeskriminalamt Niedersachsen in Hannover übersandt. Das Ergebnis der Untersuchung steht noch aus.

Die Polizei bitte insbesondere Anwohner, die am 17. bzw. 18. Juni oder auch zu anderen Zeiten im Bereich der Koppel verdächtige Personen beobachtet oder Schussgeräusche gehört haben, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Polizei abschließend.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

pol

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de