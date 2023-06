TC Grün-Weiß Herzberg feiert stimmiges Jubiläum

Der TC Grün-Weiß Herzberg feierte vor kurzem sein 90-jähriges Bestehen mit einem großen Fest. Gegen 18.30 Uhr eröffnete der Vorsitzende Marc Böttcher die Veranstaltung. Zu diesem Anlass konnte Böttcher fast 90 Mitglieder, Freunde des Vereins, sowie die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Herzberg, Verena Scholtysek, und eine Abordnung des Kooperationsvereins TC RW Osterode begrüßen.

Zur Einstimmung auf die Feierlichkeit gab der erste Vorsitzende einen Überblick über die Entstehungsgeschichte des Tennissports von den frühesten Wurzeln in französischen Klöstern, bis hin zum Jahr 1933, in dem der Tennisclub in Herzberg gegründet wurde.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Das älteste noch lebende Mitglied des Vereins, Bärbel Hufenbach, war leider nicht anwesend. Dafür konnte Böttcher jedoch Inge Grothaus, die bereits seit 1950 Mitglied im Verein ist, sowie weitere langjährige Mitglieder, wie auch den ehemaligen ersten Vorsitzenden Peter Jasper, begrüßen.

Im Anschluss übernahm ein besonderer Gast das Mikrofon, nämlich der erste Vorsitzende des Rotary Clubs Bad Lauterberg-Südharz, Fred Pahl, der eine besondere Überraschung im Gepäck hatte. Für die beliebte Glücksei-Aktion des Bad Lauterberger Rotary Clubs hatte sich die Herzberger Tennisjugend ins Zeug gelegt und 1.560 Eier mit Losnummern bestückt.

3.500 Euro für die Jugendarbeit des Clubs

Nun konnte Fred Pahl anlässlich des Jubiläums die angekündigte Spende für die Jugend aus den Erlösen des Glücksei-Verkaufs überreichen. Sage und schreibe 3.500 Euro kamen zusammen, die nun der Herzberger Jugendwartin Katja Wehmeyer für besondere Aktionen der jungen Tennis-Cracks zur Verfügung stehen.

Nachdem der offizielle Teil beendet war, widmeten sich die Mitglieder dem Feiern und verbrachten einen wunderschönen Abend, der schließlich mit einer fulminanten Laser-Licht-Show sein Programmende fand.

