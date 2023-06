175 Jahre Harz Kurier: Exklusive Einblicke in unsere Arbeit

Der Harz Kurier blickt auf seine 175-jährige Geschichte, die Arbeit in der Gegenwart und was die Zukunft bringen könnte.

175 Jahre Harz Kurier - ein ganz ordentliches Alter. Wir feiern diesen Geburtstag mit vielen Aktionen - unter anderem einem Gewinnspiel und einer großen Jubiläumsausgabe.

Die Geschichte des Harz Kurier beginnt unter anderem Namen - als „Anzeiger für den Flecken Herzberg“ - am 1. April des Jahres 1848, als die erste Ausgabe frisch aus der Steindruckpresse des 23-jährigen Gustav Friedrich Preiß kommt. Was folgt, ist eine lange und bewegte Geschichte.

Extrabeilage zum 175-jährigen Geburtstag des Harz Kurier

Mehr dazu, wie der Harz Kurier seine Anfänge nahm, welche Entwicklung die Übernahme des Verlags durch die Familie Jungfer brachte und wie es dazu kam, dass der Harz Kurier heute zur FUNKE Mediengruppe gehört, können Sie in der Jubiläumsausgabe lesen.

Dort geben wir auch Einblicke in unsere tägliche Arbeit, in der Redaktion und den anderen Abteilungen. Erklären, was „SEO“ ist und wie wir es im Arbeitsalltag nutzen, und werfen einen Blick in die Zukunft des Lokaljournalismus. Die Ausgabe ist als PDF-Dokument verfügbar unter harzkurier.de/175Jahre. Dort geht es auch zu unserem Gewinnspiel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de