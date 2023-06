B-Junioren der JSG Söse/Harz sind neuer Kreismeister

Die B-Junioren der JSG Söse/Harz feiern die Meisterschaft in der Kreisliga.

Die B-Jugend der JSG Söse/Harz hat mit einem 5:1 (2:0)-Erfolg gegen die JSG Eintracht HöhBernSee die Meisterschaft in der Kreisliga vorzeitig perfekt gemacht. Im vorletzten Saisonspiel hätte bereits ein Unentschieden für die Meisterschaft gereicht, doch mit einem Punkt wollten sich das Team nicht zufriedengeben.

Mit einer überzeugenden Leistung ließ die JSG Söse/Harz nichts anbrennen und ging durch Bennit Weiberg nach 14 Minuten in Führung. Leon Müller legte per Strafstoß (30.) noch vor der Pause zum 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel schraubten Bennit Weiberg (47.), Marius Wolkenhauer (70.) mit dem zweiten Elfmeter des Tages und Leon Bierwirth (75.) das Ergebnis noch in die Höhe.

Meistertitel wird ausgiebig gefeiert

Der Ehrentreffer für die Gäste zum 5:1 fiel kurz vor dem Abpfiff, als die JSG Söse/Harz schon in Feierstimmung war. Vor dem letzten Spieltag lag das Team damit uneinholbar auf dem Spitzenrang und feierte dies nach dem Spiel im Förster Sösestadion mit dem zahlreich erschienenen Anhang noch ausgiebig. Im letzten Saisonspiel beim Tabellendritten Bovender SV musste sich die JSG dann zwar mit 0:3 (0:2) geschlagen geben, das war aber mehr als zu verschmerzen.

Einzig der Aufstieg in die Bezirksliga wird der JSG Söse/Harz verwehrt bleiben, da hier mit TuSpo Petershütte bereits vertreten ist. Die weiteren Stammvereine der JSG sind der SV Förste, TSC Dorste und 1. FC Freiheit. Als Tabellenzweiter profitiert mit dem VfR Dostluk Osterode nun der Lokalrivale, der damit auf die Bezirksebene zurückkehrt.

