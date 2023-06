Ferienpass 2023 in Walkenried: Das wird alles geboten

Das Schuljahr 2022/2023 ist beinahe überstanden, am 6. Juli beginnen in Niedersachsen die Sommerferien. Um richtig Spaß über den Sommer zu haben, bietet die Gemeinde Walkenried auch in diesem Jahr – und Dank Unterstützung vieler Personen, Firmen und Einrichtungen, wieder den Ferienpass an.

Die Auflage 2023 beinhaltet auch wieder die bekannten und beliebten Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche – sei es in den Schwimmbädern der Umgebung, beim Klettern im Ravensberg Basecamp oder imRegenbogenlandBad Sachsa. „Die Tagesfahrten gehen in diesen Ferien nach Wolfsburg zur Phaeno, ins Rastiland, zur Sielmann-Stiftung, zum Känguroom und zum Wasserski fahren. Weitere sportliche, kreative und lustige Angebote machen den Pass perfekt und Euch den Sommer so unvergesslich“, erklären die Verantwortlichen vom Ferien(s)pass-Team um Manuela Hintze von der Gemeindeverwaltung Walkenried und Jugendpflegerin Mandy Fischer.

Grundschüler gestalten kleine Kunstwerke

Das Besondere: Die Unterstützung kam nicht nur von den Veranstaltern und Sponsoren, sondern auch durch die 3. Klasse der Grundschule Walkenried. Deren Klassenlehrerinnen und ihre Schüler halfen bei der kreativen Gestaltung des Ferienpasses erneut mit. „Schließlich ist der Ferienpass für die Kinder und diese sollen ihn dann auch gestalten dürfen. Es entstanden tolle und kreative Kunstwerke, von denen nun einige den Ferienpass verschönern“, erklären Manuela Hintze und Mandy Fischer unisono.

Als Dank besuchte die 3. Klasse mit ihrer Klassenlehrerin den Jugendclub in Walkenried. Dort durften sie den Ferienpass anschauen, bekamen Eis und hatten zusammen Spaß. Geplant ist auch, in den nächsten Jahren die Kinder und Jugendlichen mitwirken zu lassen. Aber nicht nur das ist neu. Dieses Jahr dürfen die Kinder selbst Ideen für die Angebote im nächsten Ferienpass vorschlagen. Aus allen Wünschen wird ein Gewinner im Losverfahren ermittelt und sein/ihr Angebot wird durch das Ferien(s)pass-Team im nächsten Jahr verwirklicht. „Natürlich gemeinsam mit dem Vorschlaggeber!“

Ferienpass 2023 ist ab sofort hier erhältlich:

Erhältlich ist der Ferienpass der Gemeinde Walkenried ab sofort für 5 Euro im Rathaus in Walkenried. Weitere Informationen gibt es zudem unter Telefon 05525-2020.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de