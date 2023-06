Bund fördert die Sanierung des Bismarckturms bei Lauterberg

Was muss am Bismarckturm in Bad Lauterberg eigentlich saniert werden?

Witterungseinflüsse wie Wasser in Verbindung mit Frost haben die Fassade des Turms stark beschädigt, weshalb eine Instandsetzung dringend erforderlich ist. Die Verschraubung der Bismarck-Büste über dem Eingang rostet und muss erneuert werden, die Verfugungen im Außenbereich des Mauerwerks aus Natur- und Hartbrandklinkersteinen müssen neu, die komplette Decke der Austrittsplattform an der Spitze des Turms muss ausgetauscht werden, weil der Stahl rostet. Ein neues Geländer muss her, weil das alte den heutigen Sicherheitsvorschriften nicht mehr entspricht. Und die Wasserspeier, also die Ablaufrinnen, müssen ausgetauscht werden.