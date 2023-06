Unwetter: Schweres Gewitter über Osterode möglich

Osterode Eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential zieht am Donnerstag auf. Auch die Region Osterode, Göttingen und Harz kann betroffen sein.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert über ein mögliches Unwetter am Donnerstag, 22. Juni 2023. Von dem schweren Gewitter betroffen sein könnte demnach auch die Region Osterode, Göttingen und Harz.

Laut Vorabinformation des DWD werden ab 14 Uhr einzelne schwere Gewitter aus Südwesten erwartet. Lokal sind heftiger Starkregen, Sturmböen bis 100 km/h und Hagel möglich.

Unwettergefahr soll in der Nacht zu Freitag wieder abnehmen

„Örtlich ist die Bildung einzelner Tornados nicht ausgeschlossen. In der zweiten Nachthälfte der Nacht zum Freitag nimmt die Unwettergefahr von Westen her langsam ab“, so der Wetterdienst weiter.

Zu den möglichen Gefahren des Unwetters erklärt der DWD: „Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen treten typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen. Bitte verfolgen Sie die weiteren Wettervorhersagen mit besonderer Aufmerksamkeit.“

Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatte es im Vorharz gewittert und gestürmt.

