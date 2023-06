Rockharz feiert 30 Jahre – Erinnerungen an unvergessliche Momente

30 Jahre Rockharz – 30 Jahre feinster Metal in Deutschlands nördlichstem Mittelgebirge: Das Metal-Festival unter der Teufelsmauer, das 1993 noch im Herzen des Altkreises Osterode aus der Taufe gehoben wurde und seit 2009 auf dem Flugplatz Asmusstedt bei Ballenstedt stattfindet, feiert in diesem Jahr runden Geburtstag.

Und das feiert die Veruga GmbH als Veranstalter rund um Organisator Thorsten „Buddy“ Kohlrausch mit einer gehörigen Portion härtester Live-Musik gleich an vier vollen Tagen, vom 5. bis 8 Juli. Grand Opening ist am Mittwoch, 5. Juli, bereits um 15.30 Uhr auf der Dark Stage mit einem „würdigen Auftakt“, wie die Veranstalter in der Running-Order ankündigen.

Lord of the Lost & viele weitere Bands beim Rockharz 2023

Unter anderem können sich die Festivalbesucher, die noch Karten für das ausverkaufte Event bekommen haben, über Größen wie As I Lay Dying, Blind Guardian, Amon Amarth aber auch über die Lokal-Matadore von Lord of the Lost freuen – und sicherlich auch wieder auf ordentlich Partystimmung auf dem Campingplatz, der öffnet nämlich bereits am Dienstag, 4. Juli, ab 12 Uhr seine Pforten.

Für alle Kurzentschlossenen, die keine Tickets für das gesamte Festival mehr bekommen haben, gibt es noch Tagestickets für Donnerstag und Freitag: Neben In Flames erwartet die Besucher am Donnerstag unter anderem etwa Unzucht, Fiddler’s Green, Die Apokalyptischen Reiter, Hämatom und Feuerschwanz. Am Freitag folgen neben Arch Enemy unter anderem Korpiklaani, Airbourne, Equilibrium und Sonata Arctica.

Tagestickets für Donnerstag, 6. Juli, sowie für Freitag, 7. Juli, sind noch als E-Ticket erhältlich über die Homepage https://shop.rockharz-festival.com/.

Blick auf die beiden Bühnen beim Rockharz Open Air 2019: Rechts beginnt der Gig der Band Children of Bodom. Foto: Melina Debbeler / HK

Harz Kurier-Erinnerungen: Berichterstatter, Metal-Fan, Rockharz-Mitarbeiter

Dass neben den namhaften Bands vor allem auch die Erlebnisse rund um das Geschehen auf dem Campground und dem Festivalgelände sowie rund um das Rockharz herum für unvergessliche Momente und massenhaft Erinnerungen sorgen, das wissen auch die Redakteure unserer Zeitung.

Neben der Funktion als Berichterstatter für den Harz Kurier waren Kevin Kulke, Thorsten Berthold, Svenja Paetzold-Belz und Melina Debbeler in den vergangenen 30 Jahren auch immer mal als Besucher, Metal-Fans und Rockharz-Mitarbeiter auf dem Festival unterwegs – und teilen ihre schönsten, kuriosesten und nachhaltigsten Erinnerungen an das Rockharz Open Air mit unseren Lesern.

Thorsten Berthold: Mit Blind Guardian zurück in die Teenager-Zeit

Rockharz hat für mich rückblickend betrachtet zwei besondere Momente - beruflich und privat. Beruflich werde ich nicht vergessen, dass im Zuge einer Ankündigung des Festivals ich einmal gefragt hatte, ob die Bands denn manchmal auch die Klischees des Rock’n’Roll-Lifestyle bestätigen. Die Antwort des Orga-Teams überraschte mich. Sie erzählten mir das Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. So gab es eine Death Metal-Band aus Skandinavien, denen die Kissen in ihrem Hotel zu hart waren und die zudem nur ein bestimmtes Mineralwasser trinken wollten.

Privat ist und bleibt der Auftritt von Blind Guardian als Headliner 2017 stets etwas Besonderes. Deren Album „Imaginations From The Other Side“ war im Jahr 1995 für mich der Einstieg in den Metal. Die Jungs dann in der Heimat erleben zu dürfen nach all den Jahren war ein fast unrealer Moment, für einige Zeit war ich wieder 15.

Das Plakat vom letzten Rockharz Open Air, das in Förste stattfand. Seit 2009 ist das Festival in Ballenstedt zu Hause. Foto: HK-Archiv

Svenja Paetzold-Belz: Fürs Interview mit Subway to Sally zu schüchtern

Es dürfte mehr als 20 Jahre her sein: Das Rockharz-Festival findet noch bei Dorste statt und die Folk-Metal-Band Subway to Sally ist dabei. Genauso wie ich – als Rock-Fan und frisch gebackene Schüler-Reporterin für den Harz Kurier. Es passiert, wovon Fans träumen: Ob ich einen Backstage-Pass haben will, fragt mich der auftraggebende Redakteur vom Harz Kurier. Und ob ich ein Interview mit Mitgliedern von Subway to Sally führen möchte, deren Album „Herzblut“ damals bei mir rauf und runter läuft.

Im Angesicht von so viel Prominenz lehne ich journalistisch noch unerfahrener Teenager völlig verschüchtert ab, bevor ich richtig darüber nachgedacht habe. Beim Auftritt der Band am Festival-Tag ärgere ich mich schwarz. Einige Jahre später wird dann aber alles gut: Als Volontärin bei einer anderen Zeitung bekomme ich noch mal die Möglichkeit für ein Interview mit Geigerin Ally Storch – wenn auch nur per Telefon.

Melina Debbeler: Ein Teil der Crew

Meine Erinnerungen aus 30 Jahren Rockharz sind im Grunde so vielfältig wie großartig: das erste gemeinsame Festival mit dem großen Bruder, das erste gemeinsame Festival mit dem kleinen Cousin, das erste Festival, auf das ich spontan mal zum Mittagsslot von Capriccio mit dem Taxi fahre, das erste Festival, bei dem ich freiwillig eine Wanderung unternehme, die nicht nur aufs Festivalgelände geht – und auch das erste Festival, bei dem ich ein vollwertiges Mitglied der Crew sein und einen Blick hinter die Kulissen werfen darf.

Children of Bodom beim Rockharz Open Air 2019. Foto: Melina Debbeler / HK

Ich denke, vor allem der letzte Punkt hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich das mit gutem Gewissen als meine persönliche Rockharz-Highlight-Erinnerung bezeichnen kann. Denn genau hier stapeln sich die „ersten Male“: , warme Duschen, Schlafen im gemütlichen Holzbett im Container, gutes Essen schon zum Frühstück, heißer Kaffee – und der Gang auf die Bühne, während ich zum ersten Mal Children of Bodom (Foto) sehen kann, die ich schon so viele Jahre live sehen möchte.

Noch heute schießen mir bei der Erinnerung an diesen Augenblick die Tränen in die Augen und Gänsehaut macht sich breit… verstärkt wird das Gefühl, wenn mir klar wird, dass das nicht nur der erste Live-Auftritt von CoB ist, den ich gesehen habe – sondern auch der letzte, denn Sänger Alexi Laiho stirbt ein Jahr später. Umso sagenhafter ist dieses Erlebnis, das mir dort ermöglicht wurde.

Kulke & Friends beim Rockharz Open Air 2022. Foto: Kevin Kulke / HK

Kevin Kulke: Erwachsen werden auf dem Rockharz

Seit 16 Jahren fahre ich fast jedes Jahr mit meinen Freunden auf Metal-Festivals: Meist zog es uns ins fränkische Dinkelsbühl auf das Summerbreeze. Unsere zahlreichen Geschichten sind über die Jahre zu einem großen Brei aus vielen betrunkenen Abartigkeiten geworden. Da war die Story mit dem Erdbeerkäse und dem Gummihammer… oder das Rätsel, was eigentlich in dem Turnbeutel war, den unser Zeltnachbar drei Tage lang suchte.

Aber die Erinnerung wird mit den Jahren immer verschwommener. Und wir immer älter. Irgendwann wurden uns die Riesenfestivals zu groß, zu anstrengend. Ein Kollege schlug vor fünf Jahren dann das Rockharz in Ballenstedt als neue Pilgerstätte für unsere Bande von besoffenen Hartwurstfans vor.

Dort sind wir schnell heimisch geworden – es war einfach die ideale Mischung aus Bands, Lage und Besucherzahl. Dass ich ein paar Jahre später durch Zufall selbst in den Harz ziehen würde, konnte damals noch niemand ahnen. Auch nicht, dass wir uns langsam damit abfinden mussten, dass wir nicht im gleichen Maße aufdrehen konnten, wie noch mit Anfang 20. Denn mit dem Wechsel der Location kam für uns auch die Einsicht, dass wir älter geworden waren. Die Haaransätze höher, die Bäuche runder und vier Tage non-stop Bier reinpressen bis sich die Erdkugel rückwärts dreht: Das geht nicht mehr.

Und auch die Gespräche waren anders geworden. Früher ging es um Musik, um Albernheiten, im schlimmsten Fall um Politik. Heute geht es zunehmend um Gesundheit, Familie – okay und auch weiter um Albernheiten. Aber als mein bester Freund mir 2019 auf dem Rockharz berichtete, dass er und seine Frau sich scheiden lassen, da wurde mir klar: Wir sind erwachsen geworden – das muss irgendwann in den letzten zehn Jahren passiert sein.

Diese Erkenntnis kam überraschend und war so hart wie Amon Amarths legendäres Album: „With Oden on Our Side“ von 2006. Damals habe ich sie das erste Mal live gesehen. Ich freue mich, dass sie dieses Jahr in Ballenstedt dabei sind und den Harz erfahrungsgemäß amtlich plattbügeln werden.

