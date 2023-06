In Bad Sachsa: Ein Liederabend mit Gent Salverius & Band

Aus seiner Liebe zur amerikanischen Folkrockszene heraus begann Gent Salverius Mitte der siebziger Jahre Musik zu machen. Schnell war der Wunsch da, etwas Eigenes zu schaffen. Und so entstanden erste Stücke, zunächst in englischer Sprache. Im Jahr 2013 gründete er schließlich „Gent Salverius & Band“ - und diese ist am Freitag, 23. Juni, auf Einladung des Kulturforums Bad Sachsa ab 20 Uhr im Kursaal der Uffestadt zu Gast.

Wolfgang Niedecken oder Stefan Stoppok sind Vorbilder

Heute spielt Gent Salverius ausschließlich eigene Kompositionen in deutscher Sprache. Fragt man ihn nach seinen „Vorbildern“, so fallen Namen wie Wolfgang Niedecken, Wolf Maahn oder Stefan Stoppok. Aber auch viele andere Musiker haben musikalische Fußspuren in seiner Musik hinterlassen. Also ist seine Musik im Grunde typisch Gent Salverius, die Musik eines deutschsprachigen Liedermachers.

Gent Salverius & Band

Seine Lieder erzählen von dem, was so im Leben passiert. Das können ganz private Einsichten sein („Wie gestern“), aber auch Statements zu gesellschaftlichen Fragen („Jeden Morgen“, „Dünnes Eis“ oder „Zeitenwende“). Die Erfahrungen aus 60 Jahren Leben treffen sich mit Gedanken zum Jetzt und Morgen und liefern so die Grundlage für seine Sichtweise der Dinge, mal melancholisch, mal ernst, mal schmunzelnd über eigene Unzulänglichkeiten, mal glücklich und dankbar. Es sind eben Lieder vom „Ankommen und Gehen und was dazwischen passiert“, wie es in seinem Stück „Endlich“ heißt. Wenn er nicht solo unterwegs ist oder „mit dem Mann am Klavier“, begleitet ihn seine dreiköpfige Band.

Die Mitglieder der Band:

Der Rheinländer Dirk Eisenburger spielt Klavier seit dem siebten Lebensjahr. Als Teenager wechselte er zunächst aufs Schlagzeug, bevor er sich wieder den schwarzen und weißen Tasten widmete. Seine musikalische Reise führte ihn durch viele unterschiedliche Genres. So spielte er u.a. in der Irish Folk Formation „Green White Orange“ oder als Keyboarder der Tribute Band „WesternBehagen“. Zurzeit ist er noch mit dem Trio „Outside The Box“ aktiv, wenn er nicht gerade irische, schottische oder auch englische Folkgrößen am Mischpult oder auf der Bühne unterstützt.

Bea Neumann stand in den neunziger Jahren als Frontfrau der Band „Emergency Exit“ auf den Bühnen des Rhein-Main-Gebiets und war Mitglied des Musikprojekts „Wienerhof Allstarz“ in Offenbach am Main. Seit dem Jahr 2014 ist sie unverzichtbarer Bestandteil von „Gent Salverius und Band“.

Hendrik Neumann komplettiert als Percussionist das Quartett. Wie seine Frau Bea ist auch er von Beginn an dabei. Er blickt auf eine lange musikalische Wegstrecke zurück, über „Protoplasma“ und die „Suburban Bluesband“ sowie die friesische Rockband „Greenstuff“ und als Schlagzeuger bei der Jazzband der Musikschule Leer. Zusammen sind sie „Gent Salverius und Band“ und präsentieren ein Konzert zum Hinhören und Reden.

Eintritt ist frei

Das Konzert am 23. Juni beginnt um 20 Uhr im Kursaal, der Eintritt ist frei.

