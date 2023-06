Badenhausen Im ersten Jahr der Spielgemeinschaft gelingt gleich der Titelgewinn in der 2. Kreisklasse Nord und der Aufstieg in die 1. Kreisklasse.

Die SG Bad Grund/Badenhausen feiert die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Nord.

Fußball SG Bad Grund/Badenhausen feiert Meisterschaft in der 2. Kreisklasse

Viel besser hätte das erste Jahr für die SG Bad Grund/Badenhausen kaum laufen können. Nach einer herausragenden Saison sicherten sich die ersten Herren der Spielgemeinschaft die Meisterschaft in der 2. Kreisklasse Nord und damit auch den Aufstieg in die 1. Kreisklasse.

Zum Abschluss der Spielzeit war der TSV Klein Lengden zu Gast in Badenhausen. Auch wenn es um nichts mehr ging, der Titelgewinn stand schon vorher fest, gaben sich die Schützlinge von Trainer Jens Schoon keine Blöße und gewannen am Ende deutlich mit 9:0 (5:0). Die Torschützen für die Gastgeber waren Kai Gundlach (4), Eric Schneider (4) sowie Marco Kistner mit einem Traumtor unter die Latte.

Nach dem Schlusspfiff gab es die Meisterehrung durch den Staffelleiter, der Kapitän Rene Beede den Pokal überreichte, ehe im Anschluss noch lange auf dem Sportplatz in Badenhausen gefeiert wurde. Mit 58 Punkten aus 22 Spielen fällt die Bilanz fast perfekt aus. Neben 19 Siegen steht ein Remis, nur zwei Partien gingen verloren. Zur guten Stimmung trug auch bei, dass sich Kai Gundlach am letzten Spieltag mit insgesamt 25 Toren noch die Torjägerkanone in der 2. Kreisklasse Nord holte.

Teams stehen für Schmalstieg Spalier

Einen besonders emotionalen Moment gab es in der 50. Minute: SG-Keeper Rene Schmalstieg wurde, nach mehr als 30 Jahren zwischen den Pfosten, ausgewechselt und verabschiedet. Beide Mannschaften standen in seinem letzten Spiel Spalier für ihn.

Mit dem Aufstieg kehren nach kurzer Abstinenz die Traditionsvereine SV Viktoria Bad Grund und VfL Badenhausen wieder in die 1. Kreisklasse zurück. Seit vergangenem Sommer haben die beiden Clubs ihre Kräfte gebündelt und treten als Spielgemeinschaft an.

