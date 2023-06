Herzberg Ein weiterer Schritt in Richtung Barrierefreiheit wird in der Herzberger Innenstadt beim Bunten Laden getan.

Barrierefreiheit Mobile Rollstuhlrampe für den Bunten Laden in Herzberg

Am 22. Mai ist der Bunte Laden in Herzberg einen weiteren Schritt in Richtung Barrierefreiheit gekommen. Der Bunte Laden als Sitz der Koordinierungs- & Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie und Geschäftsstelle des Jugendring Harzland hat vom Verein SC Hainberg im Rahmen des Projektes „Stadtrampe“ eine mobile Rollstuhlrampe mit Funk-Klingel übergeben bekommen.

Zur Übergabe war Barrierescout Marco Shnyder vor Ort und hat den Jugendring Vorstand, sowie Peter Dzimalle, federführendes Amt Landkreis Göttingen und Moritz Dicty, Koordinierungs- & Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie hinsichtlich Schaffung von Barrierefreiheit und Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum beraten.

Die Klingel wird befestigt. Foto: Bunter Laden Herzberg

