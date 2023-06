Tag der Bundeswehr: Die deutsche Armee stellt sich vor

Osterode Am geschichtsträchtigen 17. Juni öffnet die Bundeswehr an zehn Standorten in Deuschland für die Öffentlichkeit ihre Kasernentore.

Das Verhältnis der Deutschen zu ihrer eigenen Armee ist seit Jahrzehnten zwiegespalten. Wer einen Einblick in die Truppe erhalten will, hat hierzu am 17. Juni beim sogenannten Tag der Bundeswehr Gelegenheit. Erstmals im Jahr 2015 abgehalten, soll bei dem jährlichen Aktionstag interessierten Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit gegeben werden, an wechselnden Standorten einmal hinter die Kasernenmauern und -zäune der Streitkräfte zu schauen.

Krieg in der Ukraine überschattet den Aktionstag

„Der Tag der Bundeswehr findet nun schon zum zweiten Mal unter dem Eindruck des völkerrechtswidrigen russischen Angriffs auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 statt. Kaum zwei Flugstunden östlich von Deutschland tobt seitdem ein Krieg mitten in Europa. Die ,Zeitenwende‘ und das erweiterte Nato-Engagement der Bundeswehr wie beispielsweise die deutsche Führungsrolle bei der Nato-Speerspitze VJTF Very High Readiness Joint Task Force seit Jahresbeginn beschäftigen viele Menschen in Deutschland und werfen Fragen zu den deutschen Streitkräften auf“, heißt es auf der Ankündigungsseite der Bundeswehr zur Aktion.

Anlass für den Aktionstag war das 60-jährige Bestehen der Bundeswehr sowie das 25-jährige Bestehen als „Armee der Einheit“ im Jahr 2015. Am 13. Juni 2015 fand damals der erste „Tag der Bundeswehr“ statt.

Besonderes Datum in diesem Jahr

Das Datum in diesem Jahr ist besonder: Bis zur Wiedervereinigung Deutschlands 1990 war der 17. Juni der Nationalfeiertag der Bundesrepublik Deutschland. An diesem Tag wurde der mutigen Frauen und Männer des Volksaufstands in der DDR gedacht, der sich zu landesweiten Protesten gegen die Regierung entwickelte und der am 17. Juni 1953 durch das DDR-Regime blutig niedergeschlagen wurde. „Gerade an diesem Tag ist es für die Bundeswehr als Parlamentsarmee wichtig, auf das Grundgesetz und die eigenen Werte zu verweisen: Ein Einsatz gegen die eigene Bevölkerung im Innern kommt nicht in Frage“, heißt es weiter auf der Homepage der Bundeswehr.

In diesem Jahr findet die Aktion an zehn Standorten statt, darunter mit Oldenburg und Wilhelmshaven auch zwei Stützpunkte in Niedersachsen. Auf ihrem YouTube- und Instagram-Kanal wird die Bundeswehr die Aktion auch im Livestream übertragen.

Kinderhilfswerke und Friedensbewegung kritisieren den Aktionstag

Aber der Aktionstag ist nicht unumstritten: Kinderhilfswerke und Organisationen der Friedensbewegung monieren, dass die Bundeswehr die Bevölkerung von Militäreinsätzen zu überzeugen versuche, um junge Menschen für den Wehrdienst anzuwerben. Sie fordern den Schutz von Kindern und Jugendlichen, da der Tag der Bundeswehr besonders darauf abziele, Kinder und Jugendliche für das Militär zu begeistern, um sie als Rekruten zu gewinnen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de