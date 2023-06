Motorradfahrer aus Osterode verunglückt mit 2,28 Promille

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss mit einem alleinbeteiligten Motorradfahrer kam es am Montag, 12. Juni, gegen 18.30 Uhr. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, aus Osterode am Harz, die K 65 von Münchehof in Richtung B 242. Dabei kam der Motorradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Kradfahrer erheblich alkoholisiert

Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert gewesen sei. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 2,28 Promille ergeben. Dem Mann wurde Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

pol

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de