Dessert Auslöser? Magen-Darm-Infekt in Kitas im Kreis Göttingen

Die Stadt Göttingen informiert über den Ausbruch von Magen-Darm-Infektionen an 22 Kindertagesstätten und Schulen im Landkreis Göttingen. Schuld daran ist vermutlich ein Dessert, das von einer Großküche an insgesamt 57 Kindertagesstätten und Kinderkrippen sowie acht weiterführende Schulen - davon eine im Landkreis Northeim - geliefert worden ist. Gemeldet wurde dies vom Geschäftsführer der Großküche im Landkreis Göttingen selbst.

Der Geschäftsführer habe, so teilt die Stadt Göttingen mit, am Freitag, 9. Juni, den Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Verbraucherschutzamtes für den Landkreis und die Stadt Göttingen informiert, dass ihm Magen-Darm-Erkrankungen bei Kindern aus Kindertagesstätten bekannt geworden seien. Diese Einrichtungen seien mit Essen aus seiner Großküche beliefert worden. Zeitnah erfolgte eine inhaltliche ähnliche Mitteilung vom Gesundheitsamt der Stadt und des Landkreises Göttingen.

Keine Hinweise auf Hygienemängel

„Daraufhin suchten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung unverzüglich den Küchenbetrieb auf. Hinweise auf Hygienemängel ergaben sich nicht. Die im Betrieb vorhandenen sogenannten ,Rückstellproben‘ – dies sind jeweils den gefertigten Speisen entnommene Proben – wurden in Abgleich mit den Speiseplänen der letzten zwei Wochen amtlich in Verwahrung genommen. Im Betrieb selbst sind keine Erkrankungsfälle aufgetreten“, heißt es in der Mitteilung der Stadt Göttingen.

1.700 Portionen ausgeliefert

Als möglicherweise krankheitsauslösende Speise komme nach derzeitiger Einschätzung vorrangig ein Dessert in Betracht. Von diesem Dessert seien 1.700 Portionen zur Verteilung an 57 Kindertagesstätten und Kinderkrippen sowie acht weiterführende Schulen, wovon – bis auf eine weiterführende Schule im Landkreis Northeim – alle im Landkreis Göttingen gelegen sind, gelangt.

„In enger Abstimmung mit dem Landesamt für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) wurden sämtliche Rückstellproben am Freitagabend direkt zum Laves Lebensmittel- und Veterinärinstitut nach Braunschweig gebracht. Dort wurde die Untersuchung umgehend eingeleitet“, so ein Pressesprecher der Stadt Göttingen.

Der Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz stehe in engem Kontakt zum Gesundheitsamt der Stadt Göttingen. Mit abgestimmtem Vorgehen werden die Ursache und der Umfang der Erkrankungen ermittelt. „Nach derzeitigem Stand sind 22 Einrichtungen betroffen, in denen es zu Erkrankungen bei Kindern kam.“

Weitere Erkrankungen dem Gesundheitsamt melden

Derzeit werde das Ausbruchsgeschehen als epidemiologisch eingrenzbar betrachtet. Nach den vorliegenden Erkenntnissen bestehe laut Pressemitteilung ein Zusammenhang mit den verzehrten Speisen. Seit Freitag, 9. Juni, sind keine Essen, die Speiseanteile der vorangegangenen Tage, die möglicherweise Krankheitserreger enthalten könnten, ausgegeben worden.

Wenn Kinder Symptome zeigen, dann bitte beim Gesundheitsamt unter Telefon 0551 400-3500 oder per E-Mail an Gesundheitsamt@goettingen.de melden.Symptome zeigen, dann bitte beim Gesundheitsamt unter Telefon 0551 400-3500 oder per E-Mail an Gesundheitsamt@goettingen.de melden.

kic

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de