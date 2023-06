Grenze adé: Radweg Walkenried - Ellrich wird offiziell geöffnet

In der Mitte des grenzüberschreitenden Radweges zwischen Walkenried und Ellrich wurde eine Sitzgruppe aufgestellt.

Es ist ein grenzüberschreitendes Projekt, das nicht nur Regionen miteinander verbindet, sondern auch Symbolcharakter hat: Die Rede ist vom Fuß- und Radweg zwischen Walkenried in Niedersachsen und Ellrich in Thüringen. Passend zum 30. Jahr der Wiedervereinigung erfolgte im Jahr 2020 unter reichlich Medienrummel am Tag der Deutschen Einheit der Spatenstich zu dem Weg.

Corona-Padenmie verhindert frühere Einweihung

Freigegeben ist er mittlerweile schon lange, doch aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen fand bislang noch keine offizielle Eröffnung statt. Am Montag, 12. Juni, wird sich das ändern. Die Verantwortlichen der Gemeinde Walkenried und der Stadt Ellrich laden interessierte Bürgerinnen und Bürger aus den beiden Kommunen, aber auch andere Interessierte zur offiziellen Inbetriebnahme des Weges ein. Treffpunkt dazu ist am 12. Juni um 12 Uhr am Radweg auf der Ellricher Seite. Dieser beginnt im Industriegebiet.

Spatenstich beim Radweg zwischen Walkenried und Ellrich im Jahr 2020. Foto: Christiana Auer / HK

Der Radweg verläuft nördlich der L 601auf niedersächsischer Seite beziehungsweise der L1014 auf dem thüringischen Abschnitt. auf dem Gebiet der Gemeinde Walkenried wird ein vorhandener Wirtschaftsweg genutzt, es schließt an der Landesgrenze an die Planungen auf thüringischer Seite an.

Rastplatz am Ort, wo sich die Wege kreuzen

Nachdem die Arbeiten im Walkenrieder Teil bereits Anfang November 2020 abgeschlossen wurden, folgte im Jahr 2021 der Gegenpart aus Ellrich. Seit Mitte Juli 2021 gibt es auch eine Rastmöglichkeit. An der Stelle, an der sich beide Wege kreuzen, steht nun eine Sitzgruppe aus Holz, die zum Verweilen und Ausruhen einlädt. Die Idee zu dieser kam bei den Feierlichkeiten den Pfarrern Heiner Reinhard (Walkenried) und Jochen Lenz (Ellrich) bei der Vorbereitung zum gemeinsamen Gottesdienst im Zuge des traditionellen Rotbuchenfestes am Tag der Deutschen Einheit.

