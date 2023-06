Flüchtlingsunterkunft im Südharz: Bürger können Fragen stellen

Der Start war eigentlich am 1. Juni geplant – aktuell ist noch fraglich, wann genau die ersten Geflüchteten in die neue Erstaufnahmeeinrichtung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen in die ehemalige Paracelsus-Klinik in Bad Sachsa einziehen. Die Bürgerinnen und Bürger aus Bad Sachsa, aber auch aus der Umgebung haben nach wie vor viele Fragen rund um das Thema. Antworten auf diese soll die Einwohnerschaft bei einem Bürgerforum zu der Erstaufnahmeeinrichtung erhalten, das seitens der FDP-Fraktion und Gruppe Aktiv/Grüne/BBB des Stadtrates Bad Sachsa am Montag, 12. Juni, ab 19 Uhr im Restaurant Fannys/Harzer Schnitzelhaus veranstaltet wird.

Namhafte Gäste sind zur Podiumsdiskussion eingeladen

„Das Bürgerforum soll als Podiumsdiskussion mit Fragen an die verschiedenen Teilnehmer und Antworten durchgeführt werden“, erklärt der FDP-Fraktionsvorsitzende Lutz Rockendorf, der auch die Moderation des Abends übernimmt.

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Der Eingang zur ehemaligen Paracelsus-Klinik in Bad Sachsa. Hier entsteht gerade die neue Außenstelle des Grenzdurchgangslager Friedland der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. In Bad Sachsa entsteht somit eine Erstaufnahmeeinrichtung. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Die ehemalige Paracelsus-Klinik in Bad Sachsa wird aktuell zu einer Außenstelle der Landesaufnahmebehorde Niedersachsen umgebaut. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Blick auf einen Teil des Außenbereichs des ehemaligen Klinikgeländes. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Blick in den Haupteingang der künftigen Erstaufnahmeeinrichtung. Der ehemalige Empfangsbereich der Klinik ist aktuell noch eine Baustelle. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Dass das Gebäude ehemals als Klinik genutzt wurde, ist noch an vielen Stellen erkennbar. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Dass das Gebäude ehemals als Klinik genutzt wurde, ist immer noch erkennbar. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Im Hintergrund entsteht gerade ein Speisesaal. In der Ex-Klinik wird es insgesamt zwei geben, in denen je 200 Personen im Schichtbetrieb verpflegt werden. Foto: Thorsten Berrthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Ein Gang zu verschiedenen Zimmern Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Blick hinein in eines der bereits fertiggestellten Zimmer. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Fertiggestellt: So sieht ein ein Raum aus, in dem vorrangig Familien untergebracht werden sollen. Foto: Thorsten Berthold / HK



Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Überwiegend mit Etagenbetten sind die Zimmer in der Erstaufnahmeeinrichtung ausgestattet. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa Blick in einen Sanitärräum einer der Unterkünfte. In der Erstaufnahmeeinrichtung sind nahezu alle Zimmer mit einem eigenen Sanitärraum ausgestattet. Foto: Thorsten Berthold / HK

Fotogalerie: Die Flüchtlingsunterkunft in Bad Sachsa So sieht einer der fertig-renovierten Unterkunftsräume aus. In diesen sollen vor allem vulnerable Gruppe, also Menschen mit Handicap der aber alleinreisende Frauen bzw. Frauen mit Kindern untergebracht werden. Foto: Thorsten Berthold / HK

Teilnehmen werden als Gesprächspartner an diesem Abend der Leiter der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen, Klaus Dierker; Doreen Fragel, Dezernentin für den Bereich Bauen, Umwelt, Nachhaltige Regionalentwicklung, Veterinärwesen und Gebäudemanagement beim Landkreis Göttingen; Bad Sachsas BürgermeisterDaniel Quade sowie Vertreter der Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Bad Sachsa, die sich mit einem offenen Brief an die Verwaltung und den gesamten Stadtrat in Bad Sachsa gewandt haben.

Bürger fürchten um den Tourismus in Bad Sachsa

Ihre Forderung ist dabei klar definiert: „Die Einrichtung und der Betrieb einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge ist gerade in der Stadt Bad Sachsa nicht vertretbar. Der Ort ist im Wesentlichen touristisch geprägt und befindet sich gerade aktuell in diesem Bereich in einer positiven Entwicklung“, finden sie klare Worte.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zu der Diskussion am 12. Juni eingeladen.

