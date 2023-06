Bad Lauterberger läuft im Bayerischen Wald aufs Podest

Der U.Trail Lamer Winkel im Bayerischen Wald hat zwar erst zum fünften Mal stattgefunden, gilt den Veranstaltern zufolge aber bereits als das „Klassentreffen der Trailrunning-Szene“. Den Trailläufern standen zwei Strecken zur Auswahl. Die kurze Strecke, der Osser Riese, war 24 Kilometer lang und hatte 1.200 Höhenmeter. Der Bad Lauterberger Oliver Helmboldt hat sich für die lange Strecke König vom Bayerwald über 55 Kilometer mit 2.700 Höhenmetern entschieden.

Der Startschuss für die große Runde fiel pünktlich um 8 Uhr auf dem Marktplatz in Lam, wo die Thürnsteiner Blaskapelle das Läuferfeld in ruhigem Schritt zum Ausgang des Marktplatzes anführte, danach ging das Rennen bei guten Bedingungen, Sonne und Wind, los.

Gleich zu Beginn ging es einen Feldweg bergab, wo sich das Feld von knapp 500 Startern auseinanderzog. Helmboldt wollte nicht schon am Anfang des Rennens unnötig Körner lassen und reihte sich zwar im vorderen Feld ein, allerdings schon mit Abstand zu den ersten Läufern. Nach einem kurzen Flachstück kam der erste Anstieg zum Eck, wo auch der erste Verpflegungspunkt war.

So teilt der Bad Lauterberger Extremläufer sich das Rennen ein

Vom Start bis zum Eck gab es eine Bergwertung, die sogar mit einem Preisgeld ausgelobt worden war. Verlockend, jedoch standen danach noch 46 weitere und anstrengende Kilometer an, sodass Helmboldt sich das Rennen anders einteilte.

Am Eck war die Stimmung bombastisch. Es gab Musik und man könnte meinen, dass zu dieser frühen Uhrzeit die gesamten umliegenden Dörfer sich dort versammelt hatten, um die Läufer anzufeuern.

Ab dem Eck war Helmboldt in einer Vierergruppe zusammen mit einem Teilnehmer für die im Juni stattfindende Traillauf-WM in Innsbruck. Jedoch ließ er die drei dann ziehen und lief sein eigenes Tempo. Wie sich später herausstellte, war dies genau die richtige Entscheidung, denn einige der Favoriten mussten dem hohen Tempo und den Temperaturen Tribut zollen und stiegen nach und nach aus - auch der WM-Teilnehmer, mit dem Helmboldt, als er ihn überholte, sogar noch ein paar Worte wechselte und dann weiterlief.

Die Aufholjagd im Bayerischen Wald beginnt

Am großen Arber mit 1.452 Metern über dem Meeresspiegel kam Helmboldt ungefähr an Position 8 bis 10 an. Auf dem folgenden Downhill wurde er noch von Läufern überholt, so dass er sich vor den beiden letzten Anstiegen auf dem 12. bis 14. Platz wiederfand.

Nun sollte die Aufholjagd beginnen. Erst kam der Anstieg zum Zwercheck, danach ein Downhill und dann der Aufstieg zum Großen Osser. Bereits beim ersten Anstieg konnte Helmboldt Plätze gut machen und auch beim Downhill überholte er Läufer. Auf dem letzten Anstieg zum Großen Osser konnte Helmboldt bis auf Platz 3 vorlaufen.

Nur noch sechs Kilometer bis ins Ziel - aber diese hatten es in sich. Der sogenannte Holy Trail war ein Downhill - sehr schmal und gespickt mit Wurzeln, Büschen, Steinen und Felsbrocken. Hier ging es Helmboldt nur darum, den Podestplatz zu halten, nach vorne war nichts mehr möglich. So kämpfte er sich die schmalen und verwinkelten Pfade hinunter ins Tal nach Lam. Hier wurde er von den ersten beiden Führenden der kurzen Strecke, die vier Stunden später gestartet waren und dort 30 Kilometer weniger in den Beinen hatten, überholt.

Nach dem Lauf ist Party angesagt

Der letzte Kilometer war wieder gut laufbar: Wiesenwege und dann der Weg zum Marktplatz in Lam. Von hinten näherte sich ein Verfolger. Jedoch konnte Helmboldt kontrolliert ins Ziel laufen und sicherte sich den dritten Platz in der Gesamtwertung und wurde Sieger in seiner Altersklasse.

Oliver Helmboldt war begeistert von der Veranstaltung. Die Organisation sei perfekt gewesen, die Stimmung großartig und man habe viele alte Bekannte und auch neue Läufer kennengelernt. Nach der Siegerehrung auf dem Marktplatz gab es direkt ein Konzert der Band Gentle und ab 23.30 Uhr ging es dann zur After-Party bis in die frühen Morgenstunden.

