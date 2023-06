BG Göttingen: Roel Moors und Till Pape verlassen die Veilchen

Das ist für alle Fans der BG Göttingen ein echter Schock: Mit Trainer Roel Moors und Forward Till Pape verlassen zwei prägende Gesichter der abgelaufenen Saison den Basketball-Bundesligisten. Erstmals seit dem Wiederaufstieg hatte sich das Team für die Playoffs qualifiziert, war dann aber . Zu welchem neuen Club es die beiden zieht, steht aktuell noch nicht fest.

Klar ist zunächst nur, dass die BG nun auf der Suche nach einem neuen Headcoach ist. Drei Jahren stand der Belgier bei den Südniedersachsen an der Seitenlinie. Nun verlässt er die Veilchen auf eigenen Wunsch, um sich einem deutlich finanzstärkeren Club anzuschließen. „Wir sind Roel sehr dankbar für alles, was er hier in den vergangenen drei Jahren geleistet und weiterentwickelt hat“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Trotz der sehr schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie und die Sperrung der Sparkassen-Arena, hat Roel nie nach Ausreden gesucht und sehr erfolgreich gearbeitet. Die Kommunikation mit Roel war immer sehr offen und vertrauensvoll. In ihm verlieren wir nicht nur einen sehr guten Headcoach, sondern in erster Linie auch einen hervorragenden Menschen, der in Göttingen immer willkommen sein wird.“

Es ist keine Entscheidung gegen Göttingen, sondern für eine neue, spannende Aufgabe. Ich habe in Göttingen drei wunderbare Jahre verbracht und mich sehr wohlgefühlt. Dieser Standort ist etwas ganz Besonderes. Roel Moors, scheidender Trainer der BG Göttingen

Neben Moors wird auch Forward Till Pape die Göttinger verlassen und sich ebenfalls einer neuen Herausforderung widmen. „Wir wünschen sowohl Roel als auch Till für ihre berufliche und private Zukunft nur das Beste“, unterstreicht Meinertshagen. Die intensive Suche nach einem neuen Cheftrainer hat bereits begonnen, auch am Kader für die kommende Bundesliga-Saison wird bereits intensiv gearbeitet. Bestehende Verträge bei der BG haben derzeit noch Mathis Mönninghoff, Peter Hemschemeier und der Finne Max Besselink.

Göttinger Erfolgsgeschichte unter Moors

Moors kam im Sommer 2020 als Nachfolger von Johan Roijakkers nach Göttingen und stellte nach dem Final-Turnier in München, mit dem die wegen der Corona-Pandemie ausgesetzte Saison 2019/20 beendet worden war, innerhalb weniger Wochen ein neues Team zusammen. Auch die Saison 2020/21 wurde von der Pandemie beeinflusst – sie fand komplett ohne Zuschauer statt. Mit seinem neuen Team holte Moors trotz der schwierigen Bedingungen 13 Siege und schloss die Spielzeit auf dem zwölften Platz ab. In der darauffolgenden Saison überraschten die Veilchen die BBL und setzten sich mehrere Wochen in den Playoff-Rängen fest. Erst nach den schweren Verletzungen der Leistungsträger Kamar Baldwin (Schulter) und Jake Toolson (Gehirnerschütterung) rutschte die BG ab und verpasste die Playoffs mit 16 Siegen und Rang zehn nur knapp.

In der abgelaufenen Spielzeit gehörten die Göttinger erneut zu den positiven Überraschungen in der Basketball-Bundesliga. Das ausgeglichen besetzte Team um die beiden Topscorer Mark Smith (16,5 Punkte) und Harald Frey (14,0) sowie Shooting-Star Pape begeisterte die Fans und und der ersten Playoff-Teilnahme seit zwölf Jahren.

Moors: Eine neue, spannende Aufgabe wartet

„Mir ist diese Entscheidung unheimlich schwergefallen. Es gibt sehr viele Dinge, die für die BG sprechen: die professionellen Bedingungen, das familiäre Arbeitsklima, die Menschen im Büro, die diesen Club zu einem tollen Standort machen und die fantastischen Fans“, sagt Moors. „Es ist keine Entscheidung gegen Göttingen, sondern für eine neue, spannende Aufgabe. Ich habe in Göttingen drei wunderbare Jahre verbracht und mich sehr wohlgefühlt. Dieser Standort ist etwas ganz Besonderes. Ich danke Frank Meinertshagen, den Gesellschaftern und allen um das Team herum, die meine Arbeit hier so einfach wie möglich gemacht und uns immer unermüdlich unterstützt haben.“

Göttingens Till Pape (r.) im Viertelfinalduell mit dem FC Bayern München. Foto: Angelika Warmuth / dpa

Auch Pape hat wie Moors durch starke Leistungen Begehrlichkeiten geweckt. Der 25-Jährige wechselte im Sommer 2022 von den Kirchheim Knights aus der zweiten Liga zur BG und war mit rund 24 Minuten Einsatzzeit pro Partie, 11,6 Punkten bei 46 Prozent Dreier-Trefferquote und 3,8 Rebounds einer der Veilchen-Leistungsträger. Der Forward nutzt eine Ausstiegsklausel in seinem Zwei-Jahres-Vertrag, um sich sportlich weiterzuentwickeln.

Lachendes und weinendes Auge bei Pape

„Diese Entscheidung ist mir auf gar keinen Fall leichtgefallen. Ich habe mich in Göttingen unheimlich wohlgefühlt und wäre gerne geblieben“, fällt Pape der Abschied spürbar schwer. „Ich bin dankbar für die Chance, die mir in Göttingen gegeben wurde und hätte vor der Saison nicht gedacht, dass es so gut laufen würde, was sehr viel mit dem Standort zu tun hat. Ich habe jetzt eine Möglichkeit bekommen, die man als Basketballer wahrnehmen muss, wenn man weiterkommen will.“

„Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Einerseits ist es toll, dass ich diese Entwicklung geschafft habe, andererseits bringt es diesen Abschied mit sich“, so der gebürtige Paderborner, der dank seiner Leistungen im BG-Trikot im Laufe der Saison sogar eine Einladung zur Nationalmannschaft erhielt. „Ich habe Göttingen in mein Herz geschlossen und werde die Zeit hier – obwohl es nur ein Jahr wahr – immer in besonderer Erinnerung haben.“

