Region wirbt bei der EU um Hunderte Millionen für Wasserstoff

Salzgitter. Beteiligte des Wasserstoff-Campus in Salzgitter stellten ihr Projekt EU-Entscheidern bewusst schon früh vor.

Nach Deutschland setzt auch die EU auf sauberen Kraftstoff aus Wasser. Salzgitter will mit seinem geplanten Wasserstoff-Campus erheblich davon finanziell profitieren. Deshalb haben Vertreter des Campus in einer frühen Phase der europäischen Klimawende, des sogenannten Green Deal, in Brüssel auf sich aufmerksam gemacht.

Am Donnerstag hörten sich Mark Nicklas von der Europäischen Kommission, zuständig für die industriepolitische Strategie der EU, und die zuständige Europaabgeordnete und CSU-Vizechefin Angelika Niebler die Pläne der Salzgitteraner und ihrer Partner in einer Videokonferenz an. Nicklas und Niebler seien beeindruckt gewesen, versicherten die Gesprächsteilnehmer. Die EU-Entscheider selbst waren nicht mehr zu sprechen. Früh auf sich aufmerksam machen Auf dem Bosch-Gelände in Salzgitter entsteht derzeit der Campus-Kern. Neben Büros und Laboren sollen auf Freiflächen bis wahrscheinlich zum Jahr 2024 eine Wasserstoff-Tankstelle und Flächen für die Elektrolyse entstehen. Bei Letzterem gewinnt man aus Wasser Wasserstoff. Ein Gründer-Zentrum soll an einem weiteren Standort entstehen: in Salzgitter-Engelnstedt. Foto: Jürgen Runo/Bosch Die Gifhorner Europaabgeordnete Lena Düpont (CDU) organisierte das digitale Treffen. „Wir wollten unsere Fahne frühestmöglich hochhalten“, sagte sie. Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) sprach vom richtigen Zeitpunkt. „Wenn die Förder-Richtlinien geschrieben werden, ist es meist schon zu spät.“ Und der Peiner Landtagsabgeordnete Christoph Plett (CDU) war sich sicher: „Wir haben das Alleinstellungsmerkmal des Campus angesprochen. Das ist angekommen.“ Auf dem Campus gibt es mit Bosch, der Salzgitter AG, MAN, Alstom und dem Fraunhofer-Institut in Braunschweig eine Mischung aus Großindustrie und Wissenschaft. Auch das Kohlekraftwerk Mehrum bei Peine will nach einer Phase der Umrüstung einsteigen. EU will Milliarden in Wasserstoff investieren Für die Startphase stehen dieses Jahr sieben Millionen Euro zur Verfügung. Nächstes Jahr werden schon 15 Millionen benötigt. Michael Gensicke von Bosch Salzgitter sprach von „dreistelligen Millionenbeträgen in den Folgejahren“. Auf dem Bosch-Gelände entsteht der Campus. Zwar bringen sich die Konzerne ein. „Wir brauchen aber große finanzielle Mittel als Initial-Zündung, um im großen Stil Wasserstoff als Energieträger nutzen zu können“, so Gensicke. Es wird spekuliert, dass die EU bis 2050 Hunderte Milliarden Euro in Wasserstoff investiert.