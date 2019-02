In vielen Kitas in Niedersachsen fehlen Erzieher. Dabei wird der Ausbau von Betreuungskräften weiter vorangetrieben.

Braunschweig. Die Landesregierung hat sich eine weitere Reform der Ausbildung zum Ziel gesetzt. Der Personalmangel in der Kinderbetreuung ist nach wie vor groß.

Kitas sollen schneller an Fachkräfte kommen

In Niedersachsens Kitas werden Fachkräfte dringend gesucht. Um die Personalnot abzufedern, erwägt das Kultusministerium, die berufsbegleitende Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten von drei auf zweieinhalb Jahre zu verkürzen. Auch der Quereinstieg in den Beruf könnte weiter erleichtert werden. Eine Zulassung von sozialpädagogischen Assistenten als Gruppenleitung wäre ebenfalls denkbar. „Alle Vorhaben werden derzeit durch eine Feinplanung konkretisiert und überprüft, unter welchen Bedingungen sie umsetzbar sind“, sagte eine Sprecherin unserer Zeitung.

Derzeit dauert die Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten drei Jahre in der Teilzeitausbildung und zwei Jahre im Vollzeitunterricht. Weitere zwei Jahre müssen diejenigen investieren, die Erzieher werden wollen. Die Kommunen fordern schon länger eine Verkürzung der Ausbildungszeit. Der niedersächsische Städtetag etwa hat eine dualisierte Ausbildung für Erzieher vorgeschlagen, die drei Jahre dauert und vergütet wird. „So kann man schneller als Erstkraft in den Einrichtungen arbeiten“, erläutert dessen Referentin Nicole Teuber. Für höhere Qualifikationen gebe es ergänzende Fortbildungsmodule.

Tatsächlich ist die Personalnot in den Einrichtungen ein riesiges Problem: Der niedersächsische Städtetag hatte die Kommunen im vorigen Jahr befragt, wie viele Fachkräfte bis 2021 fehlen werden. Danach werden rund 4200 gebraucht, um die steigende Zahl an Kindern betreuen zu können oder eine Ausweitung der Betreuungszeiten abzudecken.

Auch die Bundesagentur für Arbeit verzeichnet in Niedersachsen einen steigenden Bedarf an Fachkräften. Von 2011 bis 2018 ist die Zahl der jahresdurchschnittlich gemeldeten Stellen für sozialpädagogische Assistenten und Erzieher von 440 auf 1512 gestiegen, teilte ein Sprecher der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen mit. Die Zahl der arbeitslos gemeldeten Fachkräfte habe in diesem Zeitraum hingegen deutlich abgenommen – von 1656 auf 847.

Die Landesregierung hat bereits rund 600 zusätzliche Ausbildungsplätze für sozialpädagogische Assistenten, Erzieher und Heilpädagogen geschaffen. In den kommenden Jahren sollen weitere Plätze hinzukommen. Derzeit machen fast 14.800 Schüler in Niedersachsen eine Erzieher-Ausbildung – so viele wie nie zuvor. Auch wurde unter anderem der Quereinstieg für bestimmte Berufsgruppen erleichtert. Diskutiert wird nun auch die Idee, Spielkreisleiter oder erfahrene Mütter den Einstieg zu ermöglichen.

Die Gewerkschaft Verdi lehnt eine verkürzte Ausbildung ab. Damit würde der Beruf entwertet. Auch Monika Fricke-Pedersen, Ausbildungsleiterin an der Berufsbildenden Schule V in Braunschweig, warnt vor einer „Schmalspurausbildung“: „Eine Absenkung des Ausbildungsniveaus hätte Einfluss auf die Eingruppierung und würde den Beruf finanziell noch unattraktiver machen.“ Niedersachsen