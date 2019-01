Nord-LB-Prognose: Niedersachsens Wirtschaft wächst langsamer

Die Wirtschaft in Deutschland und in Niedersachsen wird in diesem Jahr etwas langsamer zulegen als im Vorjahr. Das erwarten die Volkswirte der Norddeutschen Landesbank (Nord-LB) in Hannover. Nach ihrer Prognose verlangsamt sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland auf 1,3 Prozent, nach 1,4 bis...