Salzgitter AG will CO2-Ausstoß bis 2050 um 95 Prozent senken

Der Plan liegt bereitsin der Schublade. Nun fehlt nur noch der Startschuss. Die Salzgitter Flachstahl, das größte Tochterunternehmen der Salzgitter AG, will den CO2-Ausstoß in der Roheisengewinnung und Stahlproduktion gemessen an heutigen Werten bis 2050 um 95 Prozent senken. Der Umbau kostet die...