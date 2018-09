VW: Stadler muss warten, Microsoft kommt

Auch in der gestrigen Sitzung des VW-Aufsichtsrats fiel offiziell noch keine finale Entscheidung zur Zukunft Rupert Stadlers. Der beurlaubte Chef der VW-Tochter Audi sitzt seit drei Monaten wegen des Verdachts der Verdunkelungsgefahr in Zusammenhang mit dem VW-Abgas-Betrug in Haft. In den...