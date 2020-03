Das Versicherungsunternehmen der Region: Die Öffentliche Versicherung Braunschweig. Und auch in Sachen Altersvorsorge ist das Unternehmen Ansprechpartner Nummer eins.

Attraktive Altersvorsorge made in Braunschweig

Ein bekanntes Sprichwort besagt: "Wer sich im Alter wärmen will, muss sich in der Jugend einen Ofen bauen." Metaphorisch lässt sich dies im Allgemeinen auf die finanzielle Absicherung für das eigene hohe Alter übertragen. Doch welche Möglichkeiten existieren? Die Öffentliche Versicherung Braunschweig unterstützt bei dieser wichtigen Thematik.

Das Versicherungsunternehmen der Region: Die Öffentliche Versicherung Braunschweig. In rund 150 Geschäftsstellen betreut die Öffentliche Versicherung Braunschweig rund 350.000 Kunden – eine Verantwortung, der sich mit individueller Beratung, umfangreichem Service und einer starken Gemeinwohlorientierung angenommen wird. Dazu zählt unter anderem auch die Altersvorsorge des Kundenstamms.

Nie zu früh: Altersvorsorge

Die steigende Lebenserwartung der heutigen Zeit führt dazu, dass die Phase des Ruhestandes stetig wächst. Die Konsequenz: Eine staatliche Rente stellt auf Dauer lediglich eine gewisse Grundsicherung dar. Die Folge: Zusätzlich zu dieser staatlichen Vorsorge muss eine private Rente aufgebaut werden. Die Devise: Je früher desto besser. Denn sofern der aktuelle Trend in Sachen Lebenserwartung konstant anhält, können heute geborene Menschen durchschnittlich mit gut 90 Jahren an Lebenszeit rechnen. Zu viel Zeit für teilweise zu wenig Geld.

Bevor man über konkrete Versicherungslösungen nachdenkt, sollte man zunächst einmal seine aktuelle Versorgungssituation abklopfen und Ziele definieren. Was ist mir wichtig? Sicherheit? Hohe Rendite? Oder die richtige Kombination aus beidem? Für welchen Weg man sich auch entscheidet – die Öffentliche hat das passende Angebot. Mit der LöwenRente der Öffentlichen findet man exakt die Vorsorgelösung, die zu den eigenen Wünschen und Vorstellungen passt. Ganz gleich ob Klassik, Garant+ oder Invest.

LöwenRente Invest – Vorsorge mit Investmentfonds

Bei der LöwenRente Invest werden die Beiträge in Investmentfonds angelegt. Ganz gleich, ob hohes Risiko für maximale Renditechancen oder geringere Risiken: Mit der LöwenRente Invest kombiniert die Öffentliche die Vorteile einer kostengünstigen und breit gestreuten Kapitalanlage mit denen einer Versicherung. So bekommt man von jedem das Beste und profitiert von einer flexiblen Altersvorsorge mit Chancen auf hohe Renditen. Die LöwenRente Invest zeichnet sich außerdem durch flexible Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten sowie die besondere Flexibilität in der Abrufphase aus.

5,9% Rendite p.a. ergeben sich aus der (zurückgerechneten) jährlichen Verzinsung der in das ETF-Portfolio „Öffentliche 2019“ investierten laufenden Beiträge vom 31.12.2011 bis zum 31.05.2019 ohne Berücksichtigung der produktspezifischen Kostenbestandteile. Die ETFs sind wählbar bei Abschluss einer LöwenRente Invest. Historische Wertentwicklungen stellen keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen dar. © Öffentliche Versicherung Braunschweig

Absicherung für die Zukunft mit der Kapitalmarktexpertise der Öffentlichen

Mit der Investition von regelmäßigen Beiträge in Investmentfonds erhält man im Rahmen der LöwenRente Invest die Chance auf attraktive Renditen. Im Gegenzug trägt man auch das Kapitalmarktrisiko bis zum Zahlungsbeginn der Rentensumme. Das bedeutet: Die richtige Kombination der verschiedenen Fonds ist das A und O, um so ein Risiko in ein optimales Verhältnis zu den sich bietenden Renditechancen zu setzen.

Auch hier steht die Öffentliche Versicherung Braunschweig mit Rat und Tat zur Seite und hilft mit einer kompetenten Beratung aus. "Durch die Umsetzung einer langfristig ausgelegten, strategischen Anlagen-Allokation ist es unseren Finanzexperten in den vergangenen Jahren gelungen, sehr gute Kapitalanlage-Ergebnisse zu erzielen", gibt das Versicherungsunternehmen preis.

Das profitable Plus: Der Invest in ETFs

Anstelle von klassischen Investmentfonds werden die gezahlten Beiträge in der LöwenRente Invest ausschließlich in sogenannte ETFs investiert – ETF steht hier für „Exchange-Traded Fund“. Die einfache Übersetzung: Hierbei handelt es sich um börsengehandelte Indexfonds. Solche ETFs sind im Vergleich zu herkömmlichen Investmentfonds kostengünstiger, sodass der entsprechende Investor mehr von der erzielten Rendite profitiert. Sämtliche derzeit angebotene ETFs werden unter dem Namen „iShares“ vertrieben und vom weltweit führenden ETF-Anbieter BlackRock verwaltet. HIER geht es zur Übersicht aller wählbaren Fonds.

Geballte Expertise

Insgesamt stehen bei der LöwenRente Invest neun ETFs zur Auswahl: Das aus diesen neun ETFs zusammengesetzte Portfolio „Öffentliche" spiegelt den ertragsorientierten Teil der strategischen Anlagen-Allokation der Öffentlichen Lebensversicherung Braunschweig wider.

Durch die Wahl des Portfolios „Öffentliche" kann in nahezu jede Anlageklasse und -region investiert werden, in die auch die Öffentliche selbst investiert – und das bereits schon mit geringen Beträgen. Dadurch kann direkt von der jahrelangen Kapitalmarktexpertise der Öffentlichen Versicherung profitiert werden. Für weniger Risiko oder höhere Renditechancen, gibt es alternativ die Portfolios Defensiv und Chance.

5,9% Rendite aus Braunschweig

Überzeugt auf den ersten Blick und ist Teil einer Erfolgsgeschichte: 5,9% Rendite pro Jahr hat die Öffentliche Versicherung Braunschweig in den letzten sieben Jahren mit ihrem ausgewogenen Fondsportfolio "Öffentliche" erreicht. Und das unter vergleichsweise geringen Wertschwankungen. Hierbei verfolgt das traditionsreiche Unternehmen einen vielversprechenden Leitfaden bestehend aus vier grundlegenden Aspekten: Ausgewogenheit, Dauerhaftigkeit, Regionalität und geringe Kosten.

ausgewogen: Wertschwankungen lassen sich aufgrund der optimierten Zusammensetzung aus verschiedenen Branchen, Assets und Regionen minimieren.

langfristig: Das Investmentkonzept ist auf Stabilität ausgelegt und hat sich bei Kapitalanlagen auf lange Sicht bewährt.

regional: Investiert wird direkt aus Braunschweig heraus für die Menschen aus dem Braunschweiger Land und dessen Umfeld.

kostengünstig: Die Umsetzung fokussiert sich auf kostengünstige Indexfonds, sodass mehr Kapital für den eigentlichen Vermögensaufbau zur Verfügung steht.

Über die Öffentliche Versicherung Braunschweig

Die Öffentliche Versicherung Braunschweig – bestehend aus der Öffentlichen Sachversicherung und der Öffentlichen Lebensversicherung Braunschweig – ist mit über 265 Jahren Unternehmensgeschichte eines der traditionsreichsten Versicherungsunternehmen der Region – und in ganz Deutschland. Das Geschäftsgebiet erstreckt sich im Norden bis ins Wolfsburger Gebiet, im Süden bis in den Harz und nach Holzminden, dazu zählen außerdem die Städte Wolfenbüttel, Salzgitter, Helmstedt sowie Braunschweig.