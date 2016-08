VW und Zulieferer erklären Streit auch vor Gericht für beendet

2016-08-30T09:56:00+0200

Braunschweig Es ist reine Formalie – an diesem Dienstag endet der Streit zwischen VW und Zulieferern auch offiziell. Die Parteien einigten sich außergerichtlich.

VW und zwei seiner Zulieferer haben nach dem Ende ihrer Auseinandersetzung um fehlende Bauteile nun auch vor Gericht alle Streitigkeiten beigelegt. Die Parteien hätten die Sache „übereinstimmend für erledigt erklärt“, sagte ein Sprecher des Landgerichts Braunschweig am Dienstag auf Anfrage. Dieser Schritt war erwartet worden, nachdem sich der Autobauer und die Zulieferer Es Guss und Car Trim in der vergangenen Woche außergerichtlich geeinigt hatten. Am Gericht seien nun auch die Vollstreckungsanträge zurück genommen, sagte der Sprecher. Diese hatte VW auf den Weg gebracht, um sich notfalls die fehlenden Bauteile per Gerichtsvollzieher zu holen.

Der heftige Streit mit dem langjährigen Zulieferer Prevent dürfte nach Einschätzung von VW-Konzernchef Matthias Müller auch nach der Beilegung Konsequenzen für die Einkaufspraxis haben. Zwar gebe es keinen Anlass, nun für alle möglichen Teile eine Mehr-Quellen-Strategie beim größten europäischen Autobauer zu prüfen, sagte Müller am Montagabend im Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten. „Aber wir werden uns genau unsere Einkaufsverträge anschauen und sehen, wie wir das optimieren.“

Mit den zur Prevent-Gruppe gehörenden Unternehmen ES Automobilguss (Getriebeteile) und Car Trim (Sitzbezüge) habe es vor dem vorige Woche beendeten Konflikt über Jahre gute Beziehungen gegeben. „Ich glaube, das war alles wohlüberlegt“, meinte der oberste VW-Manager.

Wenn man allein aufseiten von Volkswagen eine riskante Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten beklage, „dann machen wir es uns alle zu leicht“, betonte Müller. Auch im sogenannten single sourcing, bei dem nur ein zentraler Zulieferer Geschäftspartner eines Konzerns ist, müsse jede Entwicklung im Einzelfall betrachtet werden. Ein Lieferstopp von ES und Car Trim wegen angeblich grundlos stornierter Verträge durch VW hatte in der vergangenen Woche zu empfindlichen Produktionsausfällen geführt - vor allem beim VW Golf in Wolfsburg. dpa

Dieser Artikel wurde aktualisiert.