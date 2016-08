2016-08-30T08:13:04+0200

Apple lädt zu Neuheiten-Vorstellung am 7. September

Cupertino Apple wird sein nächstes iPhone-Modell voraussichtlich am 7. September vorstellen. Der Konzern lud am Montag für diesen Tag zu einer Neuheiten-Vorstellung in San Francisco ein. Traditionell wird im September die nächste iPhone-Generation vorgestellt.

Foto: Christoph Dernbach