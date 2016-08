Volkswirte: Arbeitsmarkt trotz Flüchtlingen und Brexit-Votums robust

2016-08-27T06:12:01+0200

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im August aus Expertensicht weiter verbessert. Zwar habe die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat leicht zugenommen - die Sommerflaute mache sich in diesem Jahr aber weniger stark bemerkbar als in den Vorjahren. Das prognostizieren Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die offiziellen Arbeitslosenzahlen will die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch veröffentlichen.