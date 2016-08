Studie: Fast 90 Prozent der Azubis lernen im Mittelstand

2016-08-28T06:13:02+0200

Die große Mehrheit der Auszubildenden in Deutschland lernt nach einer Untersuchung der KfW im Mittelstand. Neun von zehn absolvierten ihre Berufsausbildung zuletzt bei einem mittelständischen Unternehmen, teilte die KfW Bankengruppe zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres am 1. September mit. «Die Ausbildungstätigkeit verlagert sich immer weiter in den Mittelstand», sagte KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner. Dort arbeiten den Angaben zufolge gut zwei Drittel der Beschäftigten bundesweit, mittlerweile aber fast 90 Prozent der Azubis.