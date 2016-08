Steinmeier will Neustart bei Rüstungskontrolle in Europa

2016-08-26T16:13:00+0200

Angesichts zunehmender Spannungen zwischen der Nato und Russland will Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Rüstungskontrolle in Europa auf eine neue Grundlage stellen. In einem Beitrag für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» forderte er neue Regeln für die Stationierung konventioneller Waffensysteme wie Raketen, Panzer oder Drohnen. Russland habe mit der Annexion der ukrainischen Krim die Grundprinzipien der europäischen Friedensarchitektur in Frage gestellt, begründete Steinmeier seine Initiative. Es drohe eine neuartige, gefährliche Rüstungsspirale.