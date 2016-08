Millionen Minderjährige in Deutschland zu arm für Urlaub

2016-08-29T03:02:00+0200

Berlin (dpa) - Die Familien von Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland können aus Geldnot nicht in die Ferien fahren. Das geht aus aktuellen Zahlen des Europäischen Statistikamtes Eurostat hervor. Demnach lebten 2014 mehr als 3,4 Millionen Kinder und Jugendliche in einem Haushalt, der sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten kann. Das waren fast 24 Prozent aller unter 18-Jährigen in Deutschland. Die nach Alter aufgeschlüsselten Daten hatte die Linken-Fraktionsvize Sabine Zimmermann bei Eurostat erfragt.