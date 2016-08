Mann greift Polizisten mit Motorsäge an

2016-08-30T02:03:04+0200

Ein Mann hat Polizisten in Bayern am Abend mit einer laufenden Motorsäge angegriffen. Um den Angriff abzuwehren, habe ein Beamter dem 55-Jährigen in Ergolding ins Bein geschossen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Beamten waren von einer Frau gerufen worden, weil ihr Ehemann sie geschlagen haben soll. Als die erste Streife eintraf, stand der Mann ihnen erst mit laufender Motorsäge gegenüber und ging dann «in bedrohnlicher Haltung» auf die Beamten zu. Ein Polizist gab Schüsse auf ein Bein des Angreifers ab und verletzte ihn.