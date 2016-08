Flaschenpost in Neuseeland nach 21 Jahren angeschwemmt

2016-08-29T08:02:07+0200

Courtney Stevenson war acht Jahre alt, als sie 1995 in Neuseeland eine Flaschenpost auf die Reise schickte. 21 Jahre später ist ihre Flasche jetzt auf einer Insel 830 Kilometer weiter östlich angespült worden. «Wenn dies je gefunden wird, bitte melden!», stand in Kinderschrift auf dem Zettel in der Sprite-Flasche - mit Telefonnummer. Die Nummer war zwar längst nicht mehr in Betrieb, der Finder brauchte aber kaum einen Tag, um Courtney über soziale Medien ausfindig zu machen, wie die Zeitung «The Marlborough Express» berichtete. «Courtney war begeistert», sagte Finder Richard Goomes.