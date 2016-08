FC Bayern gegen Augsburg - Dortmund gegen Union Berlin im DFB-Pokal

2016-08-26T23:32:01+0200

Titelverteidiger FC Bayern München empfängt in der zweiten Runde des DFB-Pokals den Liga-Konkurrenten FC Augsburg. Das ergab die Auslosung in der ARD. Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff zog als Losfee zudem das Duell zwischen Borussia Dortmund und Zweitligist Union Berlin. Spannung versprechen die Partien 1. FC Köln gegen 1899 Hoffenheim, 1. FC Nürnberg gegen den FC Schalke 04 und FC St. Pauli gegen Hertha BSC. Drittligist Lotte, der Werder Bremen in Runde eins besiegt hatte, empfängt Bayer Leverkusen.