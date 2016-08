Drei deutsche Filme gewinnen Studenten-Oscars

2016-08-30T02:03:00+0200

Gleich drei Filmproduktionen deutscher Hochschulen sind unter den diesjährigen Gewinnern der Studenten-Oscars. Wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills mitteilte, setzten sich die Filme «Invention of Trust» von Alex Schaad und «Am Ende der Wald» von Felix Ahrens in der Spielfilm-Sparte gegen die internationale Konkurrenz durch. Unter den Gewinnern ist auch Ahmad Salehs Kurzfilm «Ayny – My Second Eye». Die deutsch-jordanische Koproduktion - erhält den Preis in der Kategorie «Bester Ausländischer Animationsfilm». Diese Sparte wurde neu geschaffen.