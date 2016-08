Boateng bekräftigt Interesse an Kapitänsbinde

2016-08-30T08:32:01+0200

Jérôme Boateng hat sein Interesse am Kapitänsamt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekräftigt. Das wäre eine große Ehre, aber es sei kein Muss, sagte der 27 Jahre alte Innenverteidiger am Rande des «Sportbild»-Awards in Hamburg. Bundestrainer Joachim Löw hat sich schon entschieden, will den Nachfolger von Bastian Schweinsteiger aber erst am Donnerstag verkünden. Zuvor findet morgen in Mönchengladbach Schweinsteigers Abschiedsspiel gegen Finnland statt.