Blitz verletzt sechs Menschen in Weimarer Freibad

Sechs Menschen sind bei einem Blitzeinschlag in einem Freibad in Weimar verletzt worden. Sie hätten unter einem Baum gestanden, in den am späten Nachmittag ein Blitz eingeschlagen sei, sagte ein Polizeisprecher. Einer der Badegäste habe schwere Verletzungen erlitten. Auch die übrigen Verletzten seien vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Zu ihrem Alter und weiteren Details konnte die Polizei zunächst nicht sagen.