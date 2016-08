Bergsteiger stürzt im Salzburger Land in den Tod

2016-08-27T19:52:01+0200

Ein 42 Jahre alter Bergsteiger aus dem Landkreis München ist im Tennengebirge im Salzburger Land vor den Augen seiner Frau mehr als 100 Meter tief in den Tod gestürzt. Nach Polizeiangaben stieg das Paar am Morgen von der Laufener Hütte ab. Auf etwa 1500 Metern verlor der Mann den Halt und fiel erst zehn Meter tief über einen Felsen und dann etwa 100 Meter durch grasiges Gelände. Die Frau alarmierte den Hüttenwirt, der die Bergwacht rief. Der 42-Jährige starb noch an der Unglücksstelle.