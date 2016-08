VfL Wolfsburg startet mit Auswärtssieg in die Saison

2016-08-27T17:21:00+0200

Augsburg Nicht schön, aber erfolgreich. Der VfL Wolfsburg ist mit einem 2:0 (1:0)-Sieg beim FC Augsburg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet.

Von Dominic Rahe

Die Treffer des Tages vor 26 172 in der WWK-Arena erzielten Daniel Didavi (35. Minute) und Ricardo Rodriguez per Freistoß (89.).

Die erste schöne VfL-Nachricht hatte es schon vor dem Anpfiff gegeben. Torhüter und Kapitän Diego Benaglio verlängerte seinen ursprünglich im nächsten Sommer auslaufenden Kontrakt trotz der Degradierung zur Nummer 2 wie erwartet bis 2019. Der Schweizer steht bereits seit 2008 bei den „Wölfen“ unter Vertrag und plant nun endgültig, seine Karriere in Wolfsburg zu beenden.

Bis es im Wolfsburger Spiel in bei Temperaturen von deutlich mehr als 30 Grad in Augsburg etwas Positives zu sehen gab, dauerte es allerdings ein wenig. Julian Draxler gab nach elf Minuten den ersten Torschuss ab, zielte aber genau in die Mitte des Tores. Die Gastgeber wurden erstmals in der 32. Minute durch eine Volleyabnahme des Ex-Wolfsburgers Caiuby gefährlich, die allerdings deutlich über das Tor rauschte.

Nur drei Minuten später fiel dann aber der VfL-Führungstreffer. Daniel Caligiuri setzte sich auf der linken Seite durch und flankte auf Bas Dost, der im Strafraum mustergültig auf Didavi zurücklegte. Der Neuzugang aus Stuttgart fackelte nicht lange und drosch den Ball mit links unter die Latte (35.).

Bis zur Pause blieb Augsburg harmlos, kam dann allerdings mit viel Dampf aus der Kabine. Robin Knoche klärte eine Hereingabe von Ja-Cheol Koo in höchster Not (48.). Nur eine Minute später verfehlte Raul Bobadilla knapp aus der Distanz. Doch der VfL fing sich wieder und hatte durch Didavi, der im Strafraum jedoch zu lange mit dem Abschluss wartete, die große Chance zum zweiten Treffer (60.).

VfL-Trainer Dieter Hecking, der im Vergleich zum Pokalspiel beim FSV Frankfurt nur Knoche für Carlos Ascues gebracht hatte, reagierte in dieser Phase und brachte Maximilian Arnold als Mittelfeld-Stabilisator für Yannick Gerhardt. Und der sollte gleich im Mittelpunkt stehen. Arnold wurde im Strafraum von den Beinen geholt, doch Schiedsrichter Sascha Stegemann entschied: kein Strafstoß! Es war zumindest eine zweifelhafte Entscheidung.

Von Augsburg kam in der Folge nicht mehr viel. Der VfL hatte wenig Mühe, den Sieg über Zeit zu bringen – und erhöhte eine Minute vor Schluss schließlich noch. Rodriguez traf per Freistoß aus 17 Metern, der direkt durch die Mauer ging. Der Start in die neue Saison ist geglückt!

FC Augsburg: Hitz – Verhaegh, Janker, Gouweleeuw, Stafylidis – Baier, Kohr (83. Altintop) – Bobadilla, Koo (81. Usami), Caiuby – Finnbogason (63. Ji).

VfL Wolfsburg: Casteels – Blaszczykowski, Knoche, Bruma, Rodriguez – Gustavo, Gerhardt (60. Arnold) – Draxler, Didavi (71. Träsch), Caligiuri – Dost (81. Henrique).

Tore: 0:1 Didavi (35. Minute), 0:2 Rodriguez (89.)

Gelbe Karten: Kohr – Gerhardt, Bruma.

Zuschauer: 26 172 in der WWK-Arena in Augsburg, davon rund 200 aus Wolfsburg.