2016-08-29T10:02:00+0200

Rätselraten um Kohlschreiber und Zverev bei US Open

New York (dpa) - Die US Open haben für seine Spitzenspieler noch nicht einmal begonnen, da macht sich Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann schon intensiv Gedanken um den Härtetest in der Woche danach.

Foto: Michael Kappeler