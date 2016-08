Rangnick: Leipzigs Meisterchancen sehr gering

2016-08-27T11:22:00+0200

Leipzig Sportdirektor Ralf Rangnick schätzt die Chancen auf einen Meistertitel mit RB Leipzig in den nächsten fünf Jahren als sehr gering ein.

Ausgeschlossen sei ein Titel aber nicht: «Wer hätte gedacht, dass Leicester City die Premier League gewinnt? Wenn wir weiter vieles richtig machen und gleichzeitig in einer Saison die großen Clubs vieles falsch machen, dann könnte das auch in Deutschland mal passieren. Aber planen können wir das sicher nicht», sagte Rangnick dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Die Arbeit bei RB Leipzig findet Rangnick interessanter als bei Bayern München. «Bayern ist der best geführte Verein in Europa, vielleicht der Welt. Bei uns ist vieles in der Entwicklung, hier gibt es die Chance, sehr viel zu gestalten - insofern ist Leipzig natürlich spannender als Bayern», sagte Rangnick.

Leipzig sei einer der spannendsten Standorte in Deutschland in einer der meistunterschätzten Städte. «Wir wollen uns etablieren und den nächsten Schritt machen. Jetzt fängt es eigentlich erst richtig an, spannend zu werden. Und dabei brauchen wir uns vor niemandem zu verstecken», sagte er vor dem Bundesligaauftakt am Sonntag gegen seinen Ex-Club 1899 Hoffenheim. (dpa)

