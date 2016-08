Unfall nach einem Wendemanöver

2016-08-29T09:28:00+0200

Ohrum Eine Fahrerin wird verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Wendemanöver hat nach Polizeiangaben am Sonntag, 28. August, gegen 10 Uhr in Ohrum zu einem Unfall geführt. Eine 44-jährige Autofahrerin beabsichtigte, in Höhe des Friedhofes mit ihrem Auto zu wenden, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Das habe eine nachfolgende 38-jährige Autofahrerin offenbar falsch eingeschätzt und habe in diesem Moment das Auto der 44-Jährigen überholt.

Es sei zum Zusammenstoß gekommen, bei dem die 38-Jährige mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand gekommen sei. Die Fahrerin sei dabei verletzt worden. Laut Oppermann wurde die Frau vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Autos sei Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro entstanden. Ein Auto habe abgeschleppt werden müssen.