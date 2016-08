Ostfalia verabschiedet erfolgreiche Studenten

2016-08-26T18:26:23+0200

Wolfenbüttel Der Masterstudiengang an der Fakultät Soziale Arbeit besteht fünf Jahre.

Die Fakultät Soziale Arbeit der Ostfalia Hochschule hat am Freitag 117 Absolventen des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit und 29 Absolventen des Masterstudiengangs Präventive Soziale Arbeit in der Aula auf dem Campus Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel verabschiedet. Grußworte gab es von der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Wolfenbüttel, Katrin Rühland, von der Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit, Dr. Sabine Brombach, und vom Vizepräsidenten für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer an der Ostfalia, Professor Gert Bikker, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Interesse am Bachelorstudiengang Soziale Arbeit ist nach wie vor groß, auch zum kommenden Wintersemester gab es wieder deutlich mehr Bewerbungen als verfügbare Studienplätze, so die Ostfalia weiter. Für den Masterstudiengang ist es dieses Jahr nach erfolgreicher Reakkreditierung zugleich ein Jubiläum: fünf Jahre Masterstudiengang an der Fakultät Soziale Arbeit.

„Ein besonderes Lob erteilten uns die Gutachter dafür, dass wir mit den Studierenden in enger Abstimmung Lehrinhalte und Lehrformen weiterentwickeln – die vielen gemeinsamen Gespräche zwischen Lehrenden und Lernenden seien eine qualitätssichernde Maßnahme, auf die wir stolz sein könnten“, wird Brombach zitiert.

Und noch ein Novum gab es 2016: Erstmalig überreichte Studiendekan Professor Jürgen Boeckh die Abschlussurkunden. Denn Professor Joachim Döbler, bisheriger Vorsitzender des Prüfungsausschusses B.A. und Professor für Soziale Gerontologie und Soziologie, verabschiedete sich tags zuvor nach 22 Berufsjahren in den Ruhestand. „Herr Professor Döbler hat einen erheblichen Beitrag zum Ausbau des Forschungsfeldes Gerontologie und Demenzforschung an der Ostfalia geleistet – dafür sind wir ihm sehr dankbar“, so Bikker.