Konfirmanden feiern die Goldene

2016-08-30T10:22:03+0200

Wolfenbüttel Konfirmanden der St.-Thomas-Gemeinde aus den Jahren 1965 und 1966 haben das 50. Jubiläum ihrer Konfirmation gefeiert.

In diesen Jahren war St. Thomas schon eine selbständige Kirchengemeinde, aber die Kirche wurde erst von 1965 bis 1967 erbaut, so dass Konfirmationen damals in der Trinitatis-Kirche stattfanden, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde. So war es für manche der erste Besuch in der Thomas-Kirche. Im Kirchbuch-Raum konnten die Jubilare Einsicht in die Eintragung ihrer Konfirmation nehmen.