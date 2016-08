Studenten machen Pläne für das Rittergut

2016-08-26T23:00:00+0200

Lucklum Die Bürger können noch bis zum Denkmaltag die Ideen bewerten.

Was haben 15 Studenten, ein chinesischer Pavillon, eine Kegelbahn und das Rittergut Lucklum gemeinsam? Die Antwort lautet: Sie sind alle Teil eines sogenannten „MasterStudios“ der Hochschule Anhalt Dessau. Die Ergebnisse dieser Semesterarbeit wurden auf dem Rittergut in Lucklum vorgestellt und sind dort in einer Ausstellung noch bis zum Tag des Denkmals am 11. September zu sehen, berichtet Güterverwaltung Reinau, die das Rittergut betreibt.

Eher einem Zufall ist es demnach zu verdanken, dass sich die angehenden Architekten in ihrer Aufgabe dem Rittergut widmeten: Der Architekt, Professor Stefan Worbes, wohnt quasi vis-à-vis vom Rittergut in Lucklum und kennt den alten Gutspark nur zu gut. „Es braucht nicht viel Fantasie um sich auszumalen, wie schön hier Feste gefeiert werden konnten und können“, wird er zitiert

Gemeinsam mit seinem Kollegen, Professor Stefan Reich, habe er dann die Idee entwickelt, den Studenten eine zweigeteilte Aufgabe zu stellen. „Einerseits war ein Pavillon auf der alten Kegelbahn zu planen. Von der alten Anlage im Park sind noch vereinzelt Teile zu erkennen.“ Der zweite Teil der Aufgabe war noch etwas vertrackter: Hier ging es darum, den chinesischen Pavillon neu zu interpretieren, von dem jedoch weder bekannt ist, wo er einmal stand oder wie er aussah. „Nur dass es ihn gab, das ist in Quellen überliefert“, so Worbes.

In rund 20 Wochen haben sich die Studenten intensiv den Aufgaben gewidmet und den Glaspavillon auf der Kegelbahn sowie den chinesischen Pavillon geplant, so die Mitteilung weiter. Die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentierten sie in Ausstellungsräumen auf dem Rittergut Lucklum. Dort sind die Konstruktionen noch bis zum Tag des Denkmals ausgestellt und können von den Bürgern bewertet werden, die ihr Votum in einer Wahlurne abgeben können.

Helmut Gockel, Geschäftsführer der Güterverwaltung Reinau begrüßt die Initiative der Professoren Worbes und Reich und ihrer Studenten: „Es ist schön, durch diese tollen Arbeiten so wertvolle Inspirationen für die Gestaltung und den Erhalt unseres Parks zu bekommen.“ Die Spannung sei groß, welche Entwürfe die Bürger am meisten begeistern und wie das Votum letztendlich ausfalle, so der Geschäftsführer. Und er verspricht: In jedem Fall sollen die ersten drei Plätze mit einem Preisgeld belohnt werden.