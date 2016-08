Auto beschädigt – Unfallfahrer flüchtet

2016-08-29T09:34:02+0200

Adersheim Der Schaden am Auto beträgt rund 1000 Euro.

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Nach ihren Angaben streifte am Sonntag, 28. August, zwischen 11.30 und 15.40 Uhr ein bislang nicht ermittelter Autofahrer vermutlich beim Vorbeifahren einen in Adersheim am Sportplatz geparkten schwarzen VW Golf an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher sei geflüchtet, der Schaden betrage rund 1000 Euro. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (0 53 31) 93 30.