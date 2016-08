Diebe stehlen Transporter und Werkzeuge

2016-08-26T16:03:04+0200

Abbesbüttel Sie verschaffen sich gewaltsam Zugang zu Werkstatträumen in einer ehemaligen Scheune

Unbekannte Diebe haben in der Nacht zu Donnerstag Elektrogeräte mit einem gestohlenem Firmenwagen abtransportiert. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu Werkstatträumen zweier Firmen in einer ehemaligen Scheune in Abbesbüttel, indem sie diverse Tore und Türen aufbrachen.

Aus den Räumen wurden diverse Elektrogeräte und Werkzeuge entwendet. Den Tätern fiel ebenfalls der Schlüssel für einen VW Transporter mit Pritsche in die Hände. Der Transporter wurde offenbar für den Abtransport der Beute benutzt und ist ebenfalls verschwunden. Er ist blau lackiert, trägt die Reklamebeschriftung für die Firma Roloff und hat das Kennzeichen GF-LR 124. Das genaue Diebesgut muss noch ermittelt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auch bei diesem Einbruch auf mehrere tausend Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizei in Meine unter Tel: (0 53 04) 9 12 30 entgegen.