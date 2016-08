2016-08-30T10:32:03+0200

Schlagartiger Anstieg von Migranten in Griechenland

Athen In Griechenland ist die Zahl von illegal einreisenden Migranten aus der Türkei sprunghaft angestiegen. In den vergangenen 24 Stunden hätten 462 Menschen von der türkischen Küste auf griechische Ägäis-Inseln übergesetzt, teilte der Stab für die Flüchtlingskrise in Athen mit.

Foto: Alexia Angelopoulou/Archiv